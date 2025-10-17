Inversión millonaria y nuevos recursos para combatir la violencia en las aulas

Este programa busca abordar la violencia con una estrategia integral.

Incluye la creación de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE).

También se establecerá un Observatorio para medir y evaluar la situación.

Se destinarán más de $4.100 millones y se duplicará el personal asignado.

La ministra Fiore destacó que este esfuerzo busca minimizar los episodios de violencia en los establecimientos educativos.



