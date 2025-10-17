Inversión millonaria y nuevos recursos para combatir la violencia en las aulas
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, presentó este jueves el Programa Provincial de Prevención de Violencia en las Escuelas.
Salta Hoy
17 / 10 / 2025
Este programa busca abordar la violencia con una estrategia integral.
Incluye la creación de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE).
También se establecerá un Observatorio para medir y evaluar la situación.
Se destinarán más de $4.100 millones y se duplicará el personal asignado.
La ministra Fiore destacó que este esfuerzo busca minimizar los episodios de violencia en los establecimientos educativos.