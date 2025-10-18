La lluvia en Salta duplicó el promedio de octubre y causó cortes de energía

Una intensa tormenta sorprendió a los salteños durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, dejando 59 milímetros de agua caída en la capital provincial. La cantidad registrada superó ampliamente el promedio habitual de octubre, que es de 23,9 milímetros, según los datos oficiales.

El fenómeno comenzó cerca de las 21 y se extendió hasta las primeras horas del día, acumulando 28 milímetros entre las 21 y las 3, y otros 31 milímetros entre las 3 y las 9 de la mañana. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado lluvias para la región, la intensidad fue mayor a la esperada.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el volumen de agua fue “excepcional para esta época del año”. En diálogo con El Tribuno, detalló: “La media es de casi 24 milímetros para todo octubre. Con estos 59, la superamos ampliamente”. Además, adelantó que podrían registrarse nuevas precipitaciones hacia el próximo fin de semana, debido al avance de nuevos sistemas frontales.

Según los pronósticos trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias levemente superiores a los valores medios en gran parte del NOA, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de los niveles normales.

La fuerte tormenta también ocasionó cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con lo informado por EDESA, se registraron postes caídos, cables cortados y daños en estructuras del sistema provincial, lo que afectó el servicio en: