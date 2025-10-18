Atacaron con piedras a un colectivo en Orán: una estudiante resultó herida

Un nuevo episodio de violencia generó pánico entre los pasajeros de un colectivo en San Ramón de la Nueva Orán. Una unidad de la línea San José fue atacada a piedrazos mientras circulaba por el barrio Campo Chico, lo que provocó que una estudiante resultara herida por los vidrios que estallaron tras el impacto.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 13.50, cuando una piedra golpeó con fuerza uno de los vidrios laterales del vehículo. La explosión del cristal causó lesiones leves en uno de los brazos de la joven, quien además sufrió una fuerte crisis nerviosa. Testigos contaron que, pese a la situación, el chofer no se detuvo y continuó su recorrido mientras los pasajeros auxiliaban a la víctima.

Minutos después, personal médico asistió a la estudiante, quien no requirió traslado hospitalario. El momento posterior al ataque quedó registrado en un video grabado por los propios pasajeros, en el que se ve la ventana completamente destrozada y a varias personas tratando de calmar a la joven.

Vecinos de la zona denunciaron que este tipo de ataques con piedras se repiten desde hace meses, especialmente al mediodía y al atardecer. “Pasan los colectivos y les tiran piedras desde los baldíos o las esquinas. No hay seguridad, y los chicos viajan con miedo”, señaló una residente del barrio Campo Chico.