Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Robo de película en el Louvre: un comando sustrajo joyas de Napoleón en solo 7 minutos

El museo puede recibir hasta 30.000 visitantes por día, fue evacuado y cerrado al público mientras la policía científica y la Brigada de Represión del Banditismo iniciaban la investigación.

Mundo

19 / 10 / 2025

 

En un golpe digno de una película, un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, y se llevó joyas de "valor incalculable" de la colección de Napoleón, obligando a las autoridades a cerrar sus puertas durante todo el día por "razones excepcionales".

Según trascendió, el audaz robo ocurrió a primera hora de la mañana. De acuerdo al ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para acceder a través de la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de refacción.

Una vez dentro, y en una operación que duró apenas siete minutos, utilizaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.

"Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo", aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un "robo importante".

Joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia

Aunque la lista oficial y el valor total del botín aún no han sido detallados, el diario francés Le Parisien informó que los ladrones sustrajeron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz".

En un giro cinematográfico, una de las joyas robadas fue encontrada más tarde en las inmediaciones del museo. Se trataría de la corona de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual fue hallada rota.

El museo, que puede recibir hasta 30.000 visitantes por día, fue evacuado y cerrado al público mientras la policía científica y la Brigada de Represión del Banditismo iniciaban la investigación. No se reportaron heridos durante el incidente.

Este no es el primer robo que sufre el Louvre. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un extrabajador, un hecho que, paradójicamente, catapultó la obra de Leonardo da Vinci a la fama mundial.

