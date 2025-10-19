 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Crecida del río Bermejo: cientos de argentinos varados en Bolivia

El suceso afectó a más de 3.000 personas que pasaron la noche en el país vecino.

Salta Hoy

19 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Cientos de ciudadanos argentinos quedaron varados en Bolivia luego de que una repentina crecida del río Bermejo obligara a cerrar el paso fronterizo por el puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Argentina) con Bermejo (Bolivia). El suceso, desencadenado por intensas lluvias, afectó a más de 3.000 personas que pasaron la noche en el país vecino sin poder regresar.

La medida de suspensión del servicio de cruce se dispuso poco después de las 09:30 horas del sábado, por motivos de seguridad, y continuará “hasta nuevo aviso”, según informaron autoridades locales. La situación generó fuertes complicaciones para quienes intentaban regresar a la Argentina antes de que entraran en vigencia las restricciones electorales por las elecciones presidenciales de este domingo en Bolivia.

El panorama se volvió aún más complejo para los ciudadanos que ingresaron de manera irregular al país vecino. La Policía boliviana advirtió que estas personas podrían enfrentar sanciones si no regularizan su situación migratoria. Además, durante la jornada electoral estará prohibida la circulación de vehículos hasta las 18:00, con multas de hasta 500 bolivianos y el decomiso de rodados en caso de incumplimiento.

La crecida del río alteró de forma drástica la dinámica en la frontera: comercios de Bermejo quedaron sin clientes y mercancías retenidas, mientras que en Aguas Blancas los pequeños vendedores vieron paralizado el flujo habitual de compradores.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO