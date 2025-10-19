Crecida del río Bermejo: cientos de argentinos varados en Bolivia

Cientos de ciudadanos argentinos quedaron varados en Bolivia luego de que una repentina crecida del río Bermejo obligara a cerrar el paso fronterizo por el puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Argentina) con Bermejo (Bolivia). El suceso, desencadenado por intensas lluvias, afectó a más de 3.000 personas que pasaron la noche en el país vecino sin poder regresar.

La medida de suspensión del servicio de cruce se dispuso poco después de las 09:30 horas del sábado, por motivos de seguridad, y continuará “hasta nuevo aviso”, según informaron autoridades locales. La situación generó fuertes complicaciones para quienes intentaban regresar a la Argentina antes de que entraran en vigencia las restricciones electorales por las elecciones presidenciales de este domingo en Bolivia.

El panorama se volvió aún más complejo para los ciudadanos que ingresaron de manera irregular al país vecino. La Policía boliviana advirtió que estas personas podrían enfrentar sanciones si no regularizan su situación migratoria. Además, durante la jornada electoral estará prohibida la circulación de vehículos hasta las 18:00, con multas de hasta 500 bolivianos y el decomiso de rodados en caso de incumplimiento.

La crecida del río alteró de forma drástica la dinámica en la frontera: comercios de Bermejo quedaron sin clientes y mercancías retenidas, mientras que en Aguas Blancas los pequeños vendedores vieron paralizado el flujo habitual de compradores.