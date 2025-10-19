Robo en un gimnasio de Grand Bourg: la Policía recuperó todos los elementos

Un robo que había generado preocupación en el barrio Grand Bourg fue resuelto en tiempo récord. Agentes de la Brigada de Investigaciones 1B recuperaron la totalidad de los objetos sustraídos de un gimnasio y los devolvieron a su dueña en menos de 24 horas.

La intervención comenzó luego de que la propietaria del establecimiento realizara la denuncia correspondiente y aportara información clave para la investigación. Con esos datos, el personal de la Dirección General de Investigaciones llevó adelante tareas de rastrillaje y vigilancia que permitieron ubicar los elementos robados.

Entre los bienes recuperados se encuentran un televisor, dos parlantes, varios pendrives, una pava eléctrica, cuatro bandas elásticas y un cepillo secador, además de otros objetos menores.