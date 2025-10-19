Javier Milei no visitará Salta antes de las elecciones por razones de seguridad

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, confirmó que el presidente Javier Milei no viajará a Salta antes del 26 de octubre debido a que “la provincia no garantiza las condiciones necesarias de seguridad”.

Orozco recordó que durante la visita de Milei en 2023, cuando era candidato, “la presencia del presidente fue desbordada por la multitud, hubo amenazas de muerte y no pudimos bajarlo de la camioneta”, por lo que no se puede arriesgar su integridad en el contexto político actual, marcado por denuncias cruzadas e incidentes recientes, como el supuesto ataque a la camioneta del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

La legisladora aseguró que “parece que no hay buena predisposición de la provincia para garantizar un operativo coordinado; Casa Militar y la Federal necesitan apoyo local, y hoy no lo hay”. Aun así, destacó que La Libertad Avanza sigue creciendo en la provincia y que la ciudadanía “está cansada, tiene miedo de volver al kirchnerismo y quiere resultados”.

Orozco adelantó además que entre los temas prioritarios del próximo Congreso estarán la reforma laboral, la reforma tributaria y la baja de la edad de imputabilidad, medida que, según indicó, cuenta con amplio respaldo social tras hechos recientes en Salta.

Por último, Orozco sostuvo que el clima de tensión electoral en Salta responde a sectores que “temen perder poder” y denunció acciones de vigilancia durante la campaña, como controles de tránsito y fotos a DNI de los militantes. “Nosotros seguimos recorriendo la provincia con el acompañamiento de la gente y la convicción de que el cambio ya empezó”, concluyó