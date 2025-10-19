 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Javier Milei no visitará Salta antes de las elecciones por razones de seguridad

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, confirmó la ausencia del mandatario en la provincia.

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, confirmó que el presidente Javier Milei no viajará a Salta antes del 26 de octubre debido a que “la provincia no garantiza las condiciones necesarias de seguridad”.

Orozco recordó que durante la visita de Milei en 2023, cuando era candidato, “la presencia del presidente fue desbordada por la multitud, hubo amenazas de muerte y no pudimos bajarlo de la camioneta”, por lo que no se puede arriesgar su integridad en el contexto político actual, marcado por denuncias cruzadas e incidentes recientes, como el supuesto ataque a la camioneta del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

La legisladora aseguró que “parece que no hay buena predisposición de la provincia para garantizar un operativo coordinado; Casa Militar y la Federal necesitan apoyo local, y hoy no lo hay”. Aun así, destacó que La Libertad Avanza sigue creciendo en la provincia y que la ciudadanía “está cansada, tiene miedo de volver al kirchnerismo y quiere resultados”.

Orozco adelantó además que entre los temas prioritarios del próximo Congreso estarán la reforma laboral, la reforma tributaria y la baja de la edad de imputabilidad, medida que, según indicó, cuenta con amplio respaldo social tras hechos recientes en Salta.

Por último, Orozco sostuvo que el clima de tensión electoral en Salta responde a sectores que “temen perder poder” y denunció acciones de vigilancia durante la campaña, como controles de tránsito y fotos a DNI de los militantes. “Nosotros seguimos recorriendo la provincia con el acompañamiento de la gente y la convicción de que el cambio ya empezó”, concluyó

