Gimnasia y Tiro empató con Estudiantes de Río Cuarto y buscará la clasificación en Córdoba

Gimnasia y Tiro no pudo hacer valer su localía y empató 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo salteño está obligado a ganar como visitante para avanzar a las semifinales, ya que el conjunto cordobés cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad global.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y situaciones para ambos lados, aunque con escasa precisión. Estudiantes tomó la iniciativa y casi sorprende a los pocos minutos con un remate de Mauro Valiente que contuvo Abadía. Luego, un error del arquero local generó peligro nuevamente, y más tarde el propio Valiente estrelló un cabezazo en el travesaño.

Gimnasia respondió con una llegada clara de Lautaro Gordillo, anulada por posición adelantada, y se vio condicionado por el mal estado del campo de juego, que dificultó la circulación de la pelota.

En el complemento, el “Albo” adelantó líneas y buscó presionar más arriba, pero volvió a carecer de profundidad. Estudiantes, firme y ordenado, tuvo dos ocasiones muy claras: un remate de Valentín Fenoglio que pasó cerca y una doble tapada de Abadía ante Fontana y González.

A los 25 minutos, la expulsión de Agustín Fontana en la visita encendió la ilusión local. Con un jugador más, Gimnasia fue con todo: Nicolás Contín tuvo una oportunidad clarísima frente al arco, pero no logró conectar el centro de Gordillo. En el tramo final, los salteños insistieron con remates de media distancia, centros y pelotas paradas, aunque se toparon con la gran actuación del arquero Brian Olivera.

El 0-0 final dejó la serie abierta, pero con un escenario más favorable para Estudiantes, que definirá en su casa y con ventaja deportiva.