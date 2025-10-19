 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Gimnasia y Tiro empató con Estudiantes de Río Cuarto y buscará la clasificación en Córdoba

Con este resultado, el equipo salteño está obligado a ganar como visitante para avanzar a las semifinales.

Deportes

19 / 10 / 2025

 

Gimnasia y Tiro no pudo hacer valer su localía y empató 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo salteño está obligado a ganar como visitante para avanzar a las semifinales, ya que el conjunto cordobés cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad global.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y situaciones para ambos lados, aunque con escasa precisión. Estudiantes tomó la iniciativa y casi sorprende a los pocos minutos con un remate de Mauro Valiente que contuvo Abadía. Luego, un error del arquero local generó peligro nuevamente, y más tarde el propio Valiente estrelló un cabezazo en el travesaño.

Gimnasia respondió con una llegada clara de Lautaro Gordillo, anulada por posición adelantada, y se vio condicionado por el mal estado del campo de juego, que dificultó la circulación de la pelota.

En el complemento, el “Albo” adelantó líneas y buscó presionar más arriba, pero volvió a carecer de profundidad. Estudiantes, firme y ordenado, tuvo dos ocasiones muy claras: un remate de Valentín Fenoglio que pasó cerca y una doble tapada de Abadía ante Fontana y González.

A los 25 minutos, la expulsión de Agustín Fontana en la visita encendió la ilusión local. Con un jugador más, Gimnasia fue con todo: Nicolás Contín tuvo una oportunidad clarísima frente al arco, pero no logró conectar el centro de Gordillo. En el tramo final, los salteños insistieron con remates de media distancia, centros y pelotas paradas, aunque se toparon con la gran actuación del arquero Brian Olivera.

El 0-0 final dejó la serie abierta, pero con un escenario más favorable para Estudiantes, que definirá en su casa y con ventaja deportiva.

AM840

FM96.9

