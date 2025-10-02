Nuevo operativo de ablación de órganos en Salta
Se recomienda a los automovilistas estar atentos en el trayecto hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, donde los inspectores de tránsito y la policía intensificaron su presencia.
Salta Hoy
02 / 10 / 2025
Desde las 4:00, los profesionales de la salud se encuentran en el procedimiento en el hospital San Bernardo.
Solicitan a los conductores que transiten por la zona que extremen las precauciones y respeten las indicaciones de las autoridades.