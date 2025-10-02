 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Nuevo operativo de ablación de órganos en Salta

Se recomienda a los automovilistas estar atentos en el trayecto hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, donde los inspectores de tránsito y la policía intensificaron su presencia.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

Desde las 4:00, los profesionales de la salud se encuentran en el procedimiento en el hospital San Bernardo. 

Solicitan a los conductores que transiten por la zona que extremen las precauciones y respeten las indicaciones de las autoridades. 

 

