Centro Holístico Maktub realiza limpieza de viviendas, empresas y negocios
“Nosotros trabajamos con las energías de las personas y los lugares” indicó Mariana Cisneros, terapeuta, coach y creadora y directora del Centro Integral Maktub.
02 / 10 / 2025
Indicó que trabaja con varias terapias como la limpieza pránica, constelaciones individuales, barras de acceso, flores de Bach, y encuentros y círculos de expansión.
El Espacio Holístico Maktub está en 20 de febrero 532 con atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. El teléfono de contacto es 3875623657.