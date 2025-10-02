Centro Holístico Maktub realiza limpieza de viviendas, empresas y negocios

Indicó que trabaja con varias terapias como la limpieza pránica, constelaciones individuales, barras de acceso, flores de Bach, y encuentros y círculos de expansión.

El Espacio Holístico Maktub está en 20 de febrero 532 con atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. El teléfono de contacto es 3875623657.