Cautiverio ilegal: Rescataron a un gato moro en El Tunal

Una mujer fue infraccionada. La intervención de la policía dio inicio tras la denuncia de vecinos.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal llevó a cabo un exitoso rescate de un gato moro que se encontraba en cautiverio en una vivienda de El Tunal. 

La intervención se produjo gracias a una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, que permitió a las autoridades actuar rápidamente. 

Los efectivos incautaron el animal y procedieron a liberarlo en su hábitat natural, asegurando su bienestar. 

La propietaria de la vivienda fue infraccionada por violar la ley vigente que protege a la fauna silvestre. 

En el caso intervino la Fiscalía Penal de Metán. 

 

