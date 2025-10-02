Cautiverio ilegal: Rescataron a un gato moro en El Tunal

La Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal llevó a cabo un exitoso rescate de un gato moro que se encontraba en cautiverio en una vivienda de El Tunal.

La intervención se produjo gracias a una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, que permitió a las autoridades actuar rápidamente.

Los efectivos incautaron el animal y procedieron a liberarlo en su hábitat natural, asegurando su bienestar.

La propietaria de la vivienda fue infraccionada por violar la ley vigente que protege a la fauna silvestre.

En el caso intervino la Fiscalía Penal de Metán.