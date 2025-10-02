 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Concluyó el operativo de ablación multiorgánica

La familia de un hombre de 55 años, quien había sufrido un ACV, donó riñones, hígado y córneas.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El operativo multiorgánico comenzó alrededor de las 4:00 de la madrugada en el Hospital San Bernardo y terminó alrededor de las 9:00. Fue llevado a cabo gracias a la donación altruista de un hombre de 55 años y el apoyo de su familia.

El médico Luis Canelada, director del Programa CUCAI Salta, detalló que se ablacionaron dos riñones, tejido hepático y córneas, con la colaboración de equipos de cirujanos del CUCAI y el Hospital Argerich. 

La prioridad son los pacientes salteños, dijo el profesional, riñones y córneas podrían ser destinados a receptores locales, mientras que el hígado se enviará a Buenos Aires o Córdoba, donde se realizan trasplantes hepáticos. 

Hasta ahora, se realizaron más de 20 operativos de trasplante en total, incluyendo multiorgánicos y de tejidos, lo que representa un buen avance en comparación con el año pasado. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO