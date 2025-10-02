Concluyó el operativo de ablación multiorgánica

El operativo multiorgánico comenzó alrededor de las 4:00 de la madrugada en el Hospital San Bernardo y terminó alrededor de las 9:00. Fue llevado a cabo gracias a la donación altruista de un hombre de 55 años y el apoyo de su familia.

El médico Luis Canelada, director del Programa CUCAI Salta, detalló que se ablacionaron dos riñones, tejido hepático y córneas, con la colaboración de equipos de cirujanos del CUCAI y el Hospital Argerich.

La prioridad son los pacientes salteños, dijo el profesional, riñones y córneas podrían ser destinados a receptores locales, mientras que el hígado se enviará a Buenos Aires o Córdoba, donde se realizan trasplantes hepáticos.

Hasta ahora, se realizaron más de 20 operativos de trasplante en total, incluyendo multiorgánicos y de tejidos, lo que representa un buen avance en comparación con el año pasado.