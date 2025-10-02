 imagen

Circulaba en zig zag, lo persiguieron y terminó chocando a los inspectores de tránsito

Un conductor en estado de ebriedad fue detenido anoche cerca de las 21:30 tras una peligrosa persecución en Cerrillos.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

El incidente comenzó cuando personal de tránsito municipal observó un vehículo que se desplazaba en zig-zag por la circunvalación sureste. 

Al intentar detenerlo, el conductor del Ford Focus intentó escapar, pero la persecución culminó cuando chocó contra el móvil municipal en la intersección de César Cánepa y Armando Caro, de la localidad de Cerrillos.

Tras el impacto, se le realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un alarmante resultado de 2,60 gramos de alcohol en sangre. 

Como consecuencia, se procedió al secuestro de su licencia, del vehículo y se impuso una multa correspondiente. 

 

