EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta reclama ser parte de las negociaciones por el Belgrano Cargas

La provincia busca optimizar el medio de transporte, pensando especialmente en la producción local.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

“El Belgrano Cargas tiene 8 vagones y es muy utilizado, por lo que necesitamos elevar ese número de vagones y modernizarlo”, indicó por Radio Salta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

El funcionario manifestó que el tren en Salta, transporta cereal ,legumbres, azúcar y productos de la forestoindustria.

 

AM840

FM96.9

