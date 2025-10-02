Salta reclama ser parte de las negociaciones por el Belgrano Cargas

“El Belgrano Cargas tiene 8 vagones y es muy utilizado, por lo que necesitamos elevar ese número de vagones y modernizarlo”, indicó por Radio Salta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

El funcionario manifestó que el tren en Salta, transporta cereal ,legumbres, azúcar y productos de la forestoindustria.