Salta reclama ser parte de las negociaciones por el Belgrano Cargas
La provincia busca optimizar el medio de transporte, pensando especialmente en la producción local.
02 / 10 / 2025
“El Belgrano Cargas tiene 8 vagones y es muy utilizado, por lo que necesitamos elevar ese número de vagones y modernizarlo”, indicó por Radio Salta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.
El funcionario manifestó que el tren en Salta, transporta cereal ,legumbres, azúcar y productos de la forestoindustria.