Habrá asueto administrativo para trabajadores del IPS el lunes 6 de octubre

El lunes 6 de octubre, todas las dependencias y la farmacia del Instituto Provincial de Salud de Salta permanecerán cerradas, con motivo de conmemorarse el septuagésimo quinto aniversario de la creación de esa institución.

Sólo habrá auditoría médica online, en el horario de 8 a 18. Cabe destacar que se encuentra habilitada la credencial digital, que puede descargarse en el celular desde Play Store o Apple Store, buscando “APP IPS”. Por consultas, los afiliados se pueden comunicar por mensaje de WhatsApp al 3874060106

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia, los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas de los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

La atención de las dependencias y de la farmacia se reanudará el martes 7, en el horario habitual de cada efector.

