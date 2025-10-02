Sáenz visitó el colegio El Alfarcito y reafirmó su compromiso con la educación

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sáenz visitó el colegio El Alfarcito y reafirmó su compromiso con la educación

Dialogó con la comunidad educativa de la Quebrada del Toro y reafirmó que la educación es una inversión clave para el desarrollo y el arraigo de los jóvenes de comunidades dispersas de 6.400 Km2. Fue recibido por el presbítero Walter Medina, quien destacó el apoyo provincial a la institución. 

El gobernador Gustavo Sáenz visitó el Colegio Secundario de Montaña N° 8214 El Alfarcito, donde compartió con la comunidad educativa y reafirmó el apoyo del Estado a la inversión en educación para garantizar el arraigo y las oportunidades de los jóvenes.

La institución alberga a 106 estudiantes provenientes de 16 escuelas primarias y 23 comunidades dispersas en una vasta área de 6.400 km².

El mandatario fue recibido por el presbítero Walter Medina, quien es el director pastoral del colegio y toda la institución que nació de la visión del recordado sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder, el padre Chifri, para ofrecer educación secundaria y evitar el desarraigo.

Durante su visita, el gobernador Sáenz dialogó con estudiantes, docentes, vecinos y saludó a un grupo de alumnos de la Tecnicatura de Guía Provincial de Turismo de UPATecO, que realizan prácticas vinculadas al servicio del Tren a las Nubes.

El presbítero Molina brindó unas emotivas palabras de bienvenida, destacando el rol del Gobernador en el apoyo a la institución: “Tuviste la camiseta de El Alfarcito y muchas cosas pasaron”, destacó.

En referencia a las gestiones provinciales con Vialidad para los trabajos de encauzamiento en el río Toro permitieron que este año “el río no nos comiera la cancha”. También el Estado provincial apoyó a la institución en el arreglo de techos de la galería y se trabaja articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social. “Gracias porque las puertas del colegio puedan estar abiertas”, expresó el presbítero, solicitando la bendición para el Gobernador en su labor por "buscar el bien común comenzando por los más pobres".

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz se dirigió a la comunidad, enfatizando el compromiso de la Provincia con la educación en las zonas más remotas.

"El Estado acompaña a aquellos que viven en parajes más lejanos para que puedan recibir la educación, porque la educación nunca es un gasto, la educación siempre es una inversión", sostuvo el Gobernador, instando a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de estudiar y esforzarse.

Sáenz destacó la labor de los profesores, directivos y el padre, señalando que "siempre estamos comunicados acompañando y ayudando para que los chicos sigan estudiando y para tener las mismas oportunidades que en cualquier lugar de Salta". Finalmente, felicitó a los estudiantes por su esfuerzo diario y ratificó su compromiso de seguir acompañando a la escuela, tanto desde su rol actual como "gobernador amigo" o "después como salteño, el día que ya no lo sea".

