Sáenz visitó el colegio El Alfarcito y reafirmó su compromiso con la educación

El gobernador Gustavo Sáenz visitó el Colegio Secundario de Montaña N° 8214 El Alfarcito, donde compartió con la comunidad educativa y reafirmó el apoyo del Estado a la inversión en educación para garantizar el arraigo y las oportunidades de los jóvenes.

La institución alberga a 106 estudiantes provenientes de 16 escuelas primarias y 23 comunidades dispersas en una vasta área de 6.400 km².

El mandatario fue recibido por el presbítero Walter Medina, quien es el director pastoral del colegio y toda la institución que nació de la visión del recordado sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder, el padre Chifri, para ofrecer educación secundaria y evitar el desarraigo.

Durante su visita, el gobernador Sáenz dialogó con estudiantes, docentes, vecinos y saludó a un grupo de alumnos de la Tecnicatura de Guía Provincial de Turismo de UPATecO, que realizan prácticas vinculadas al servicio del Tren a las Nubes.

El presbítero Molina brindó unas emotivas palabras de bienvenida, destacando el rol del Gobernador en el apoyo a la institución: “Tuviste la camiseta de El Alfarcito y muchas cosas pasaron”, destacó.

En referencia a las gestiones provinciales con Vialidad para los trabajos de encauzamiento en el río Toro permitieron que este año “el río no nos comiera la cancha”. También el Estado provincial apoyó a la institución en el arreglo de techos de la galería y se trabaja articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social. “Gracias porque las puertas del colegio puedan estar abiertas”, expresó el presbítero, solicitando la bendición para el Gobernador en su labor por "buscar el bien común comenzando por los más pobres".

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz se dirigió a la comunidad, enfatizando el compromiso de la Provincia con la educación en las zonas más remotas.

"El Estado acompaña a aquellos que viven en parajes más lejanos para que puedan recibir la educación, porque la educación nunca es un gasto, la educación siempre es una inversión", sostuvo el Gobernador, instando a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de estudiar y esforzarse.

Sáenz destacó la labor de los profesores, directivos y el padre, señalando que "siempre estamos comunicados acompañando y ayudando para que los chicos sigan estudiando y para tener las mismas oportunidades que en cualquier lugar de Salta". Finalmente, felicitó a los estudiantes por su esfuerzo diario y ratificó su compromiso de seguir acompañando a la escuela, tanto desde su rol actual como "gobernador amigo" o "después como salteño, el día que ya no lo sea".