 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

River se quedó con el clásico ante Racing y clasificó a semis de Copa Argentina

Maximiliano Salas, marcó el único gol a los 5 minutos del primer tiempo y sobre el final del partido "Maravilla" Martínez se fue expulsado.

Deportes

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En un clásico con muchas chispas, River le ganó a Racing 1 a 0 en Rosario y lo eliminó de la Copa Argentina.

El único gol del partido fue anotado por el exjugador de la academia, Maximiliano Salas, quien a los 5 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto para el millonario y sobre final del partido se fue expulsado Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador del conjunto dirigido por Gustavo Costas.

El equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Foto: River Plate Oficial 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO