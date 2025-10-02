River se quedó con el clásico ante Racing y clasificó a semis de Copa Argentina
Maximiliano Salas, marcó el único gol a los 5 minutos del primer tiempo y sobre el final del partido "Maravilla" Martínez se fue expulsado.
Deportes
02 / 10 / 2025
En un clásico con muchas chispas, River le ganó a Racing 1 a 0 en Rosario y lo eliminó de la Copa Argentina.
El único gol del partido fue anotado por el exjugador de la academia, Maximiliano Salas, quien a los 5 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto para el millonario y sobre final del partido se fue expulsado Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador del conjunto dirigido por Gustavo Costas.
El equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Foto: River Plate Oficial