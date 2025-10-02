Presentaron la Copa Argentina de Tenis que se jugará en Salta

El Club Sporting fue el escenario de la presentación oficial de la Copa Argentina de Tenis (COSAT Grado 1 y el ITF J200), que se jugará en la ciudad de Salta, del 4 al 11 de octubre.

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, se disputará precisamente en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Se divide en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18.

Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes, dijo que: «Es muy importante que la ciudad albergue este tipo de competencias. Desde el municipio seguimos fomentando este deporte con el programa «Tenis en los Barrios», para que todos puedan disfrutar».

Por su parte Álvaro Chalabe, vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis, explicó que es un gran desafío ser sede del torneo más importante para los juveniles y que agradecen la confianza de la entidad madre del tenis argentino.

«Salta ganó mucho terreno con la organización de diferentes campeonatos. Las autoridades se manejan muy bien y tienen una infraestructura magnífica. No tenemos dudas de que será un gran evento», explicó Juan Pérez, secretario del interior de la Asociación Argentina de Tenis.

Mientras que el secretario de Deportes y Turismo de la Provincia, Federico Abud, destacó el trabajo mancomunado con el municipio y las asociaciones de Tenis, ya que es una gran oportunidad para el deporte y la llegada de distintos turistas.

Una de las participantes del torneo, en la categoría sub 16, será Florencia Mardones, tenista salteña con un futuro prometedor, quien viene de ser campeona en Perú y aseguró que se preparó para obtener otro título en Salta. «Invito a todos a que se acerquen a ver tenis desde el 4 al 11 de octubre», señaló.

Sin dudas es una gran propuesta para los amantes del deporte, ya que vendrán tenistas de gran nivel, de otras provincias y otros países de Sudamérica. Se destaca que las entradas serán gratuitas.