El Papa León XIV habló del aborto y dijo lo que realmente significa ser “provida”

El Papa León XIV ha intervenido por primera vez en una disputa sobre el aborto que sacude a la Iglesia Católica de Estados Unidos al plantear la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser “provida”.

León, oriundo de Chicago, fue consultado el martes por la noche sobre los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria a Dick Durbin, senador de Illinois, por su labor en favor de los inmigrantes. Los planes generaron objeciones de algunos obispos conservadores estadounidenses, dado el apoyo del poderoso senador demócrata al derecho al aborto.

León pidió, ante todo, respeto por ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en estos debates.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, dijo León. “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”.

La Casa Blanca interviene

León, cuyas palabras reflejaron un argumento católico comúnmente esgrimido en las discusiones sobre el aborto, habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.

La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital por considerarla “inadmisible” bajo cualquier circunstancia. Los obispos estadounidenses y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano para los migrantes, citando el mandato bíblico de “acoger al extranjero”.

En sus comentarios sobre la disputa en Illinois, León no mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias en el área de Chicago.

Aun así, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intervino y refutó las preocupaciones planteadas por el Papa León sobre el trato a los inmigrantes, afirmando que “rechazaría que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”.

La administración, dijo Leavitt, “está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible”.

El Papa León dice que se necesita respeto mutuo

León dijo que no estaba familiarizado con los detalles de la disputa sobre el premio a Durbin, pero señaló que, no obstante, era importante considerar el historial general del senador y destacó los cuarenta años de servicio de Durbin. En respuesta a una pregunta en inglés del medio católico estadounidense EWTN News, dijo que existen muchas cuestiones éticas que constituyen la enseñanza de la Iglesia Católica.

“No sé si alguien tiene toda la verdad sobre ellas, pero pediría, ante todo, que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, así como católicos, decir que necesitamos realmente analizar de cerca todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada una de esas cuestiones es muy clara”, afirmó.

Cupich fue un estrecho asesor del Papa Francisco, quien defendió firmemente la enseñanza de la Iglesia en contra del aborto, pero también criticó la politización del debate sobre el aborto por parte de los obispos estadounidenses. Algunos obispos habían pedido negar la comunión a políticos católicos que apoyaban el derecho al aborto, incluido el expresidente Joe Biden.

Biden se reunió en varias ocasiones con Francisco y dijo a los periodistas en 2021 que Francisco le había dicho que continuara recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento durante una misa en una iglesia de la diócesis de Francisco.

A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis natal de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha mantenido la prohibición y fue uno de los obispos estadounidenses que se opusieron firmemente a la decisión de Cupich de honrar al senador. Cupich considera a Durbin miembro de la Arquidiócesis de Chicago, donde Durbin también tiene una residencia.

El senador Durbin rechaza su premio

En su declaración anunciando que Durbin rechazaría el premio, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses “se encuentran políticamente sin hogar”, ya que ni el Partido Republicano ni el Demócrata encapsulan plenamente la amplitud de la enseñanza católica.

Defendió el reconocimiento a Durbin por su postura a favor de la inmigración y dijo que la ceremonia de premiación prevista para el 3 de noviembre podría haber sido una ocasión para involucrar a él y a otros líderes políticos con la esperanza de impulsar la visión de la Iglesia sobre otros temas, incluido el aborto.

“Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos a ampliar el círculo de protección a los inmigrantes que en este momento enfrentan una amenaza existencial para sus vidas y las de sus familias”, escribió Cupich.

Paprocki, por su parte, agradeció a Durbin por rechazar el premio. “Pido que todos los católicos sigan rezando por nuestra iglesia, nuestro país y por que se respete la dignidad humana de todas las personas en todas las etapas de la vida, incluidos los no nacidos y los inmigrantes”, dijo Paprocki en una publicación de Facebook.