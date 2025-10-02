Metán: Tres detenidos por estafar con la venta de planes de ahorro

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, abrió decreto de imputación provisional para dos hombres y una mujer, como coautores del delito de estafas reiteradas.

Dos de ellos, un hombre y una mujer, ya fueron imputados, y un tercer hombre será imputado en los próximos días, una vez concretado su traslado desde la provincia de Chaco.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, que los dos imputados permanezcan detenidos, mientras avanza la tarea investigativa.

La investigación se inició a partir de diversas denuncias radicadas por ciudadanos de Metán, quienes habían adquirido un plan de ahorro para adquirir una motocicleta a través de stands que se instalaron oportunamente en distintas locaciones y tras realizar los pagos pactados, no recibieron el rodado ni reembolso de su dinero.

Personal de la Brigada de Investigaciones Nº3 de Metán, a cargo de las tareas investigativas, detectó que se trataba de un grupo de personas, quienes integrarían un mismo grupo familiar, y que con el mismo modus operandi, habrían cometido estafas en perjuicio de personas interesadas en adquirir una motocicleta con financiación.

Con la colaboración de la Policía de la Provincia de Chaco, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Resistencia y se detuvo a los acusados y se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación.