Lanzan la campaña contra enfermedades transmitidas por mosquitos
El Ministerio de Salud Pública dio inicio a su búsqueda anual de pacientes sintomáticos compatibles con dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Esto coincide con el aumento de la población de mosquitos en esta época del año.
Salta Hoy
02 / 10 / 2025
Hoy, el ministro de Salud, Federico Mangione y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, ofrecerán una conferencia a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg.
Presentarán el plan de trabajo para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026.
En el último periodo de vigilancia epidemiológica, la provincia reportó 26 casos de dengue sin mortalidad asociada, con un 88,4% de los positivos residiendo en el departamento Capital.
Además, no se registraron casos de zika, chikungunya ni fiebre amarilla.