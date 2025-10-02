Lanzan la campaña contra enfermedades transmitidas por mosquitos

Hoy, el ministro de Salud, Federico Mangione y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, ofrecerán una conferencia a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg.

Presentarán el plan de trabajo para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026.

En el último periodo de vigilancia epidemiológica, la provincia reportó 26 casos de dengue sin mortalidad asociada, con un 88,4% de los positivos residiendo en el departamento Capital.

Además, no se registraron casos de zika, chikungunya ni fiebre amarilla.



