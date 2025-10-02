 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Lanzan la campaña contra enfermedades transmitidas por mosquitos

El Ministerio de Salud Pública dio inicio a su búsqueda anual de pacientes sintomáticos compatibles con dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Esto coincide con el aumento de la población de mosquitos en esta época del año.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

Hoy, el ministro de Salud, Federico Mangione y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, ofrecerán una conferencia a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg. 

Presentarán el plan de trabajo para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026. 

En el último periodo de vigilancia epidemiológica, la provincia reportó 26 casos de dengue sin mortalidad asociada, con un 88,4% de los positivos residiendo en el departamento Capital.

Además, no se registraron casos de zika, chikungunya ni fiebre amarilla.


 

AM840

FM96.9

