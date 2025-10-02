El incendio en calle Santa Fe resultó ser quema de basura en un galpón
Esta mañana, a las 7:30, se activó una alerta por un incendio en una vivienda ubicada en calle Santa Fe, entre San Martín y Urquiza.
Al lugar llegaron rápidamente bomberos, tanto voluntarios como de la policía, para controlar la situación.
Sin embargo, determinaron que el fuego no provenía de una vivienda, sino del interior de un galpón donde se estaba quemando basura.
Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños materiales.