 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El incendio en calle Santa Fe resultó ser quema de basura en un galpón

Esta mañana, a las 7:30, se activó una alerta por un incendio en una vivienda ubicada en calle Santa Fe, entre San Martín y Urquiza.

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Al lugar llegaron rápidamente bomberos, tanto voluntarios como de la policía, para controlar la situación. 

Sin embargo, determinaron que el fuego no provenía de una vivienda, sino del interior de un galpón donde se estaba quemando basura. 

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños materiales. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO