EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Investigan el hallazgo de un joven sin vida en avenida Yrigoyen

Se trata de una persona en situación de calle y en principio sería una decisión propia.

Salta Hoy

02 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Hoy alrededor de las 4:00 de la madrugada fue encontrado muerto un hombre en el puente de Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de una empresa de transporte, en esta capital. 

El alerta al Sistema de Emergencias 911 fue brindado por una persona que vio el cuerpo suspendido. 

Al llegar al lugar, la policía y personal del Samec, confirmaron que el hombre de 28 años fue hallado debajo del puente y no presentaba signos vitales. 

Fue reconocido por un familiar que llegó al lugar, mientras los investigadores tratan de determinar las causas de su muerte, aunque se presume que fue una decisión personal.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

