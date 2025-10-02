Investigan el hallazgo de un joven sin vida en avenida Yrigoyen

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Hoy alrededor de las 4:00 de la madrugada fue encontrado muerto un hombre en el puente de Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de una empresa de transporte, en esta capital.

El alerta al Sistema de Emergencias 911 fue brindado por una persona que vio el cuerpo suspendido.

Al llegar al lugar, la policía y personal del Samec, confirmaron que el hombre de 28 años fue hallado debajo del puente y no presentaba signos vitales.

Fue reconocido por un familiar que llegó al lugar, mientras los investigadores tratan de determinar las causas de su muerte, aunque se presume que fue una decisión personal.