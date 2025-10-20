Corrupción en Gendarmería: 23 efectivos fueron detenidos por cobro de coimas a camioneros

La red habría recaudado sumas que iban desde los 50 mil hasta los 600 mil pesos por cada camionero extorsionado.

La investigación comenzó hace varios meses por denuncias de transportistas sobre extorsiones en la Ruta Nacional 8, especialmente en el puesto cordobés de Sampacho, considerado el epicentro de la organización.

Se realizaron 20 allanamientos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Salta, y se secuestraron documentos y teléfonos.

Las imputaciones incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad.

El escándalo generó repercusiones dentro de la fuerza y se esperan más detenciones.

