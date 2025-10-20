 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Corrupción en Gendarmería: 23 efectivos fueron detenidos por cobro de coimas a camioneros

En los controles viales en las rutas de distintas partes del país, entre ellas Salta, los gendarmes permitían el paso de camiones sin sanciones a cambio de dinero.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La red habría recaudado sumas que iban desde los 50 mil hasta los 600 mil pesos por cada camionero extorsionado.

La investigación comenzó hace varios meses por denuncias de transportistas sobre extorsiones en la Ruta Nacional 8, especialmente en el puesto cordobés de Sampacho, considerado el epicentro de la organización.

Se realizaron 20 allanamientos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Salta, y se secuestraron documentos y teléfonos.

Las imputaciones incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad.

El escándalo generó repercusiones dentro de la fuerza y se esperan más detenciones.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO