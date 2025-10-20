Controles viales: Más de 860 infractores de tránsito y 120 conductores alcoholizados

La Policía Vial desplegó controles fijos y móviles en rutas y calles de toda la provincia, fiscalizando más de 7.700 vehículos.

Los uniformados detectaron 860 infractores a las normativas viales.

Además, 122 conductores fueron sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los controles se refuerzan los fines de semana con el fin de mejorar la seguridad vial.



