EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Controles viales: Más de 860 infractores de tránsito y 120 conductores alcoholizados

La Subsecretaría de Seguridad Vial realizó un trabajo preventivo este fin de semana.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

La Policía Vial desplegó controles fijos y móviles en rutas y calles de toda la provincia, fiscalizando más de 7.700 vehículos. 

Los uniformados detectaron 860 infractores a las normativas viales. 

Además, 122 conductores fueron sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol. 

Los controles se refuerzan los fines de semana con el fin de mejorar la seguridad vial. 


 

 

 

 

AM840

FM96.9

