Convocatoria para la adopción de un niño de 11 años

Se buscan postulantes que cuenten con recursos afectivos, emocionales y sociales para acompañar su desarrollo integral y que puedan ofrecer un entorno seguro, contenedor y estimulante, que le permita al niño desplegar sus capacidades y fortalecer su autonomía.

Quienes deseen recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden escribir al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta por correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar o llamar al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.

“El niño está muy pendiente de la situación de cuando habrá una familia para él. Hay que pensar la adopción desde otra perspectiva que no sea la centrada en el bebe o primera infancia”.

Lo dijo en el programa Sin Filtro el licenciado Matías Palomo, coordinador del equipo multidisciplinario de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial.

“Muchas de las situaciones que se presentan como: no voy a poder, en realidad son ideas sin fundamentos. Vengan y los vamos a asesorar. En ningún momento se piden ingresos exorbitantes”, aclaró Matías Palomo.

Sobre la situación del niño, explicó que una jueza tuvo que intervenir porque había vulneración de derechos y descuidos por el cual no podía continuar con su familia de origen.