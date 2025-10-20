 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Con salud mental, Fundara comienza un ciclo de charlas

“Vemos que la juventud en Salta está muchas veces postergada y después de la pandemia ha quedado una debilidad. Hace falta hablar de un tema que muchas veces es tabú”.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

Lo dijo la Dra. Bettina Romero, presidenta de Fundara, sobre la inauguración del ciclo de charlas que comienza este martes sobre problemáticas que afectan a nuestros adolescentes y jóvenes.

“El 40 por ciento de los casos ocurre en menores de 25 años. Falta inversión y ganas de encarar el tema. Lo nuestro no tiene fines de lucro y es compromiso con la gente”, dijo preocupada Bettina Romero.  

La invitación es para mañana de 18 a 20 horas en General Güemes 1305 y hay que registrarse en el siguiente numero de WhatsApp  +549 3874 122449.

“Seguiré trabajando por los jóvenes”, enfatizó por Radio Salta la presidente de Fundara, Bettina Romero.

AM840

FM96.9

