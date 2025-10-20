Con salud mental, Fundara comienza un ciclo de charlas

Lo dijo la Dra. Bettina Romero, presidenta de Fundara, sobre la inauguración del ciclo de charlas que comienza este martes sobre problemáticas que afectan a nuestros adolescentes y jóvenes.

“El 40 por ciento de los casos ocurre en menores de 25 años. Falta inversión y ganas de encarar el tema. Lo nuestro no tiene fines de lucro y es compromiso con la gente”, dijo preocupada Bettina Romero.

La invitación es para mañana de 18 a 20 horas en General Güemes 1305 y hay que registrarse en el siguiente numero de WhatsApp +549 3874 122449.

“Seguiré trabajando por los jóvenes”, enfatizó por Radio Salta la presidente de Fundara, Bettina Romero.