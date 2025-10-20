 imagen

“De los 229 afiliados, 200 ya prestaron conformidad”

Lo dijo por Radio Salta, la Dra. Julia Toyos, presidente de la Caja de Seguridad Social para Abogados, tras el amparo de abogados que criticaron el convenio firmado por la Caja con el Instituto Provincial de la Salud.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

“Hace 15 meses que estamos sin convenio. Es como el que hacemos con distintas empresas para que tengan un beneficio. De los 229 afiliados, 200 ya prestaron conformidad con la Caja. Solamente hay 4 que presentaron un amparo. Firmamos el mejor convenio”, explicó.

“Ellos pagaban por grupo familiar 70 mil pesos que es menos que lo que paga cualquier ciudadano como afiliado individual. No sé porque los abogados tienen que tener esa coronita de pagar menos”, enfatizó en el programa El Mediodía de Radio Salta. 

Sobre las críticas, la Dra. Julia Toyos dijo que vienen de quienes tenían vinculación con el Consejo anterior de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta. 

 

AM840

FM96.9

