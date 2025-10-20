Todo normal en la frontera tras la crecida del río Bermejo
Luego de la controversia limítrofe por las dársenas que Bolivia construyó sobre el lecho del río Bermejo días pasados y la inesperada crecida del río que se llevó todo en pocas horas, en la tarde de ayer todo era desolación en las playas del puerto de chalanas en Aguas Blancas.
“Todos tuvieron 1 hora para sacar los muelles pero no lo hicieron, por lerdos. Tenían tiempo para evacuar”.
Fueron las declaraciones del interventor de Aguas Blancas Adrián Zigarán.
“Solo quedaron varados los que fueron a comprar de contrabando, pero los que pasaron por migraciones podían regresar por el puente internacional”
Sobre las elecciones de legisladores nacionales del próximo domingo, dijo que el padrón tendrá más de 5.500 argentinos truchos.