EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Están desilusionados”

Lo dijo el Dr. Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por el frente Primero los Salteños.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

Es la conclusión que tiene luego de recorrer 3 veces la provincia.

“Están desilusionados y no quieren ir a votar. Pero les explicamos que somos los únicos candidatos que no respondemos a los intereses de Buenos Aires”, dijo Biella en el programa El Mediodía de Radio Salta. 

“El gobierno nacional redujo el 61 por ciento en presupuesto de salud, por eso las provincias se pusieron de pie y vamos a tratar de llevar la mayor cantidad de legisladores”, destacó el candidato Bernardo Biella. 

 

AM840

FM96.9

