Es la conclusión que tiene luego de recorrer 3 veces la provincia.

“Están desilusionados y no quieren ir a votar. Pero les explicamos que somos los únicos candidatos que no respondemos a los intereses de Buenos Aires”, dijo Biella en el programa El Mediodía de Radio Salta.

“El gobierno nacional redujo el 61 por ciento en presupuesto de salud, por eso las provincias se pusieron de pie y vamos a tratar de llevar la mayor cantidad de legisladores”, destacó el candidato Bernardo Biella.