Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los salteños disfrutaron de la 3ra edición de la Feria Tope

Se realizó el sábado último en plaza España en la previa del Día de la Madre. Más de 100 puesteros ofrecieron diversos productos con un tope de precios de 20 mil pesos. Hubo una gran concurrencia de público al igual que las ediciones pasadas.

20 / 10 / 2025

 

La Municipalidad de Salta continúa realizando diferentes paseos de compras, con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a un precio bajo.

En esta oportunidad, se llevó a cabo la tercera edición de la Feria Tope, la cual tuvo una gran participación de ciudadanos. Se realizó el sábado en plaza España en la previa del Día de la Madre. Más de 100 puesteros ofrecieron diversos productos con un tope de precios de 20 mil pesos.

Los vecinos de la zona pudieron comprar productos del rubro gastronómico, indumentaria nueva y usada en buen estado, accesorios, artesanías, librería, entre otras.

«Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvo esta Feria. Sin dudas es importante para los vendedores y también para los vecinos, ya que encuentran una forma para cuidar el bolsillo, es por eso que este paseo llegó para quedarse», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Por su parte, los vendedores destacaron que la feria fue un éxito y agradecieron la oportunidad que brinda el municipio. Desde el área aseguraron que habrá otra edición de esta gran feria, con lugar y fecha a confirmar.

 

