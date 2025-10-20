Los salteños disfrutaron de la 3ra edición de la Feria Tope

La Municipalidad de Salta continúa realizando diferentes paseos de compras, con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a un precio bajo.

En esta oportunidad, se llevó a cabo la tercera edición de la Feria Tope, la cual tuvo una gran participación de ciudadanos. Se realizó el sábado en plaza España en la previa del Día de la Madre. Más de 100 puesteros ofrecieron diversos productos con un tope de precios de 20 mil pesos.

Los vecinos de la zona pudieron comprar productos del rubro gastronómico, indumentaria nueva y usada en buen estado, accesorios, artesanías, librería, entre otras.

«Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvo esta Feria. Sin dudas es importante para los vendedores y también para los vecinos, ya que encuentran una forma para cuidar el bolsillo, es por eso que este paseo llegó para quedarse», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Por su parte, los vendedores destacaron que la feria fue un éxito y agradecieron la oportunidad que brinda el municipio. Desde el área aseguraron que habrá otra edición de esta gran feria, con lugar y fecha a confirmar.