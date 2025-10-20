Nueva reunión entre autoridades de SAETA, AMT y UNSA

Autoridades de SAETA, AMT y UNSA se reunieron en un nuevo encuentro marcando la continuidad de una mesa de trabajo que aborda la cobertura del Pase Libre Estudiantil. Claudio Mohr; Marcelo Ferraris y Miguel Nina, respectivamente avanzaron en este sentido; siempre con el objetivo de garantizar este beneficio a quienes realmente se encuentren estudiando una carrera universitaria.

En este marco, el presidente del Directorio de SAETA, Claudio Mohr destacó la comunicación permanente que existe con todo el equipo de la Universidad y cómo, a lo largo de los distintos encuentros, se pudo revisar las bases para que este beneficio realmente llegue a quienes tienen actividad académica, porque más allá de que la normativa nos enmarcaba también nos permitía analizar casos particulares y así lo hicimos, incorporando más beneficiarios en un trabajo muy dinámico.

Indicó que en esta reunión recibieron de las autoridades universitarias, una serie de planteos que serán analizados junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte para buscar la mejor resolución siempre en el marco de la Ley.

Por su parte el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris destacó que se trabaja de buena manera, con un diálogo que se viene fortaleciendo en los últimos meses con las nuevas autoridades de la universidad. "Trabajamos siempre con la idea de que el beneficio le llegue a todos los estudiantes que realmente lo necesitan para estudiar".

También Ferraris aclaró que "hemos recibido una resolución del Consejo Superior de la Universidad, que vamos a analizar y con la idea de continuar trabajando para lo que queda del ciclo lectivo y para el año que viene; y siempre a través del diálogo vamos a seguir avanzando y profundizando la tarea que venimos haciendo en materia de Boleto Gratuito".

Finalmente el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, indicó que se trajo a la reunión la resolución del Consejo Superior donde fija los criterios que definen al alumno regular en el ámbito de la Universidad. Aclaró que esta definición fue generada para la recepción del Pase Libre, “nosotros ya trabajábamos en este sentido mucho antes de que se emitiera el fallo judicial buscando nuevas formas de incorporar a más estudiantes que desarrollen actividad académica. “Lo fundamental es el diálogo que mantenemos para dar una mayor cobertura en este beneficio”, concluyó.