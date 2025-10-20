 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Secuestros de elementos prohibidos en controles y requisas internas

Los procedimientos se hicieron en distintas dependencias carcelarias. En la última semana detectaron celulares, objetos punzocortantes, droga entre otros objetos prohibidos por seguridad penitenciaria.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del trabajo diario de seguridad penitenciaria, que realiza el Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia, en la última semana se detectaron e incautaron droga y elementos prohibidos ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.

Los procedimientos se hicieron en distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 88 envoltorios de droga, 15 celulares con accesorios, cables y 30 objetos punzocortantes.

Se trabajó con paletas detectoras de metales y con el área de canes adiestrados del SPPS.  En cuanto a los casos por detección de droga se dio intervención a la Policía de Salta y a las Fiscalías correspondientes.

Cabe destacar que el SPPS diariamente trabaja con unidades especiales en la detección e incautación de todo tipo de elementos o sustancias que puedan ser utilizados para dañar la integridad física o psíquica de las personas o todo lo que pueda alterar la conducta de la población penal.  El objetivo es afianzar la seguridad de las personas privadas de la libertad, del personal penitenciario y de los visitantes.

En este sentido, el Servicio Penitenciario de Salta recuerda a las personas que ingresan a los penales familiares, visitas en general que existen normas concretas sobre la prohibición del ingreso de determinados elementos, sustancia o alimentos. La Institución solicita a la población que atienda las indicaciones del puesto de control y consulte la lista oficial de objetos permitidos para evitar inconvenientes y colaborar con las medidas de seguridad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO