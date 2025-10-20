Secuestros de elementos prohibidos en controles y requisas internas

En el marco del trabajo diario de seguridad penitenciaria, que realiza el Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia, en la última semana se detectaron e incautaron droga y elementos prohibidos ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.

Los procedimientos se hicieron en distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 88 envoltorios de droga, 15 celulares con accesorios, cables y 30 objetos punzocortantes.

Se trabajó con paletas detectoras de metales y con el área de canes adiestrados del SPPS. En cuanto a los casos por detección de droga se dio intervención a la Policía de Salta y a las Fiscalías correspondientes.

Cabe destacar que el SPPS diariamente trabaja con unidades especiales en la detección e incautación de todo tipo de elementos o sustancias que puedan ser utilizados para dañar la integridad física o psíquica de las personas o todo lo que pueda alterar la conducta de la población penal. El objetivo es afianzar la seguridad de las personas privadas de la libertad, del personal penitenciario y de los visitantes.

En este sentido, el Servicio Penitenciario de Salta recuerda a las personas que ingresan a los penales familiares, visitas en general que existen normas concretas sobre la prohibición del ingreso de determinados elementos, sustancia o alimentos. La Institución solicita a la población que atienda las indicaciones del puesto de control y consulte la lista oficial de objetos permitidos para evitar inconvenientes y colaborar con las medidas de seguridad.