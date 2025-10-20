 imagen

04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Buscan a los dueños de la perrita rescatada del canal pluvial de calle San Juan y Gorriti

Se trata de una hembra adulta, tipo labrador negro, con un tumor en la cola, carga baja de pulgas y garrapatas, lo que hace suponer que tiene un hogar del cual tal vez se haya escapado y extraviado. Quienes tengan información deberán presentarse en el Centro de Adopciones municipal. 

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

El sábado pasado la Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, logró rescatar a una perra que se encontraba dentro del canal pluvial, ubicado entre San Juan y Gorriti, y no podía salir por sus propios medios.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, detalló que “cuando llegó se encontraba con temor y desorientada, pero luego pudimos estabilizarla y examinarla para ver si tenía algún tipo de herida. También le haremos una ecografía para determinar si está castrada ya que a simple vista o tacto no se puede observar la cicatriz de dicha operación”.

“Si bien no presentaba lesiones si pudimos observar que la hembra tiene una edad aproximada de 10 años, es de tipo labrador negro, tiene un tumor en la cola, enfermedad periodontal, artrosis en la cadera y tenía una carga baja de pulgas y garrapatas, lo que hace suponer que tiene un hogar o tenedores del cual tal vez se haya escapado y extraviado”, destacó Díaz.

“Ahora estamos en la búsqueda de los tenedores, es por ello que quienes tengan información deberán presentarse en el Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha S/N) para acreditar que es suya”, remarcó el funcionario. 

En casos como estos, se solicita a los vecinos comunicarse al 105 o bien mediante la APP Salta Activa para activar el protocolo de asistencia.

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO