EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Casi 100 familias de Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus viviendas

Fue el sábado pasado durante un acto en la Casona de Castañares, que estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand. Desde el municipio resaltaron que se seguirán entregando escrituras en diferentes zonas de la ciudad. 

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad continúa trabajando junto a la Provincia para regularizar la situación dominial de familias de diferentes barrios, con el objetivo de organizar y ordenar la ciudad y ayudar a los salteños.

En ese marco, el sábado pasado mediante un acto en la Casona de Castañares, cerca de 100 familias del barrio Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus hogares.

El acto estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, junto a otras autoridades municipales y provinciales. “Las familias que recibieron sus escrituras ahora tienen una seguridad jurídica que los respalda. Seguiremos trabajando por la gente, para que al fin obtengan lo que les pertenece”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Mientras que, Silvina Abilés, secretaria de Tierras y Bienes de la Provincia, destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad, ya que gracias a este procedimiento muchas familias volvieron a sus casas felices y emocionados. Además, aseguró que es algo por lo que seguirán trabajando.

Por otro lado, los vecinos agradecieron el trabajo de los organismos públicos y se emocionaron al recibir las escrituras. Hicieron una mención especial al intendente, Emiliano Durand, quien cumplió lo que les había prometido. Cabe destacar que había familias que esperaron más de 30 años por sus papeles.

Desde el municipio remarcaron que se seguirán entregando escrituras en diferentes zonas de la ciudad.

 

AM840

FM96.9

