EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Escuelas primarias de La Caldera muestran los resultados del trabajo con Kits de Robótica

Durante la jornada la comunidad pudo presenciar el importante avance de los estudiantes en el área.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la Escuela N° 4.078 “Dr. Bernabé López” se desarrolló la 1° Muestra Anual de Robótica, participaron alumnos y docentes de las tres instituciones primarias del departamento de La Caldera que vienen trabajando hace casi un año con los Kits de Robótica que recibieron. Toda la comunidad educativa pudo constatar el notable avance en la materia acompañados por autoridades provinciales y municipales.

Los directores de las tres escuelas primarias, Bernabé López, Camino del Inca y Juana Moro de López señalaron durante el acto de lanzamiento la importancia de centrar la educación en un proyecto de vínculos, en este caso vínculo entre las escuelas. Además enfatizaron en los avances, aprendizajes y experiencias que lograron los estudiantes en este año desde que se implementó la enseñanza en robótica tras la entrega de los kits Arduino en noviembre del año pasado con nuevas formas de aprender haciendo y construir conocimiento con sentido, con los niños como protagonistas, capaces de programar, diseñar y pensar soluciones innovadoras.

Se trata de una política del Gobierno Provincial introducir a estudiantes primarios en el mundo de esta rama de la Economía del Conocimiento para que puedan posteriormente desenvolverse en la adolescencia y adultez un campo laboral requerido por la sociedad actual, con herramientas específicas.

Acompañaron el acto de inauguración de la muestra la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Livio Gratton, y los intendentes municipales de Vaqueros y La Caldera, Daniel Ovalle y Diego Ramiro Sumbay respectivamente.

