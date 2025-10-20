Escuelas primarias de La Caldera muestran los resultados del trabajo con Kits de Robótica

En la Escuela N° 4.078 “Dr. Bernabé López” se desarrolló la 1° Muestra Anual de Robótica, participaron alumnos y docentes de las tres instituciones primarias del departamento de La Caldera que vienen trabajando hace casi un año con los Kits de Robótica que recibieron. Toda la comunidad educativa pudo constatar el notable avance en la materia acompañados por autoridades provinciales y municipales.

Los directores de las tres escuelas primarias, Bernabé López, Camino del Inca y Juana Moro de López señalaron durante el acto de lanzamiento la importancia de centrar la educación en un proyecto de vínculos, en este caso vínculo entre las escuelas. Además enfatizaron en los avances, aprendizajes y experiencias que lograron los estudiantes en este año desde que se implementó la enseñanza en robótica tras la entrega de los kits Arduino en noviembre del año pasado con nuevas formas de aprender haciendo y construir conocimiento con sentido, con los niños como protagonistas, capaces de programar, diseñar y pensar soluciones innovadoras.

Se trata de una política del Gobierno Provincial introducir a estudiantes primarios en el mundo de esta rama de la Economía del Conocimiento para que puedan posteriormente desenvolverse en la adolescencia y adultez un campo laboral requerido por la sociedad actual, con herramientas específicas.

Acompañaron el acto de inauguración de la muestra la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Livio Gratton, y los intendentes municipales de Vaqueros y La Caldera, Daniel Ovalle y Diego Ramiro Sumbay respectivamente.