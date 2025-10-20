 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caída mundial de Amazon Web Services

En la madrugada del lunes se cayó la plataforma de servicios en la nube de Amazon, que generó un caos online a nivel mundial; también afecta a Mercado Pago y otras billeteras virtuales.

Mundo

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube, dejó fuera de servicio este lunes a numerosas aplicaciones, billeteras virtuales, videojuegos y plataformas digitales. El impacto también se sintió en Argentina, donde miles de usuarios reportaron dificultades para realizar pagos electrónicos o acceder a apps de uso cotidiano.

Según el portal especializado Downdetector, la caída comenzó durante la madrugada del lunes y se concentró en servidores de la región de Virginia del Norte (Estados Unidos), una de las más críticas dentro del ecosistema de AWS. “Detectamos índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por aplicaciones y juegos en línea”, informó la compañía en un comunicado.

La interrupción tuvo un alcance global. Servicios como Netflix, Microsoft 365, YouTube, Facebook, Snapchat y Fortnite registraron fallas generalizadas. En algunos casos, los usuarios no podían iniciar sesión; en otros, se interrumpía la reproducción de videos o el funcionamiento de videollamadas.

Falla global de AWS: el impacto en Argentina

En Argentina, los reportes se concentraron entre las 8 y las 11 de la mañana, con picos de reclamos vinculados a servicios financieros y de entretenimiento.

Entre los más afectados estuvieron Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Galicia y Naranja X, donde se registraron demoras y errores al intentar procesar pagos o transferencias. También hubo problemas en SUBE digital, que presentó imposibilidad de recargar saldo desde aplicaciones móviles.

Además, la caída repercutió en Canva, ampliamente usada por diseñadores y agencias, que reportó interrupciones en el acceso a proyectos y archivos. ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial, también figuró entre las plataformas afectadas, con demoras en las respuestas y desconexiones frecuentes.

En el ámbito del entretenimiento, los usuarios locales informaron fallas en Fortnite y Snapchat, ambos con servicios alojados en infraestructura de Amazon. En paralelo, algunas plataformas internacionales, como Disney+, Hulu o PlayStation Network, experimentaron interrupciones parciales que se extendieron durante varias horas.

¿Qué es AWS?

AWS, una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos, ofrece servicios de computación en la nube a empresas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo.

Su modelo de infraestructura permite “alquilar” capacidad de cómputo, almacenamiento o inteligencia artificial sin necesidad de mantener servidores propios. Cuando una de sus regiones experimenta una falla, el impacto puede ser masivo: buena parte de internet depende de su red.

La compañía cuenta con más de 200 servicios activos distribuidos en 26 regiones globales. En América Latina, la principal sede se encuentra en San Pablo, Brasil, aunque en los últimos años se sumaron nuevas Local Zones —infraestructura más cercana a los usuarios— en ciudades como Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires.

En Argentina, AWS opera desde 2019 y recientemente anunció la expansión de su presencia con una Local Zone en la capital, destinada a mejorar la conectividad y el rendimiento para empresas como Mercado Libre, Despegar, el Hospital Italiano y el ITBA, que ya utilizan sus servidores para procesar grandes volúmenes de datos.

Aunque la compañía no informó oficialmente la duración total del incidente, los reportes comenzaron a estabilizarse hacia el mediodía. Sin embargo, el episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda a la industria tecnológica: ¿qué tan dependiente es hoy el mundo digital de una sola infraestructura?

La caída de AWS recordó que gran parte de la economía en línea —desde una compra con el celular hasta una videollamada laboral— depende de que un puñado de centros de datos en Estados Unidos siga funcionando sin interrupciones. Y cuando eso no ocurre, el efecto dominó llega, inevitablemente, también a la Argentina.

