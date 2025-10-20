 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Hong Kong: un avión de carga que se salió de la pista y cayó al mar

El Boeing 747 de carga, arrendado con tripulación y operado por ACT Airlines, hizo una mala maniobra mientras aterrizaba en Hong Kong; la aeronave provenía de Dubai; por el accidente murieron dos personas.

Mundo

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la madrugada de este lunes, un Boeing 747 de carga, arrendado con tripulación y operado por ACT Airlines, se salió de la pista cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. La aeronave provenía de Dubai y por el trágico accidente murieron dos personas. “Se desvió de la pista norte después de aterrizar y se precipitó al mar”, comunicó el Departamento de Aviación Civil del país asiático.

Según informaron las autoridades, las personas que perdieron la vida iban en un vehículo terrestre del aeropuerto, que colisionó contra el avión y que también terminó en el agua. Una grabación de la torre de control reflejó que el piloto del Boeing confirmó los planes de aterrizar en la pista 07L, donde ocurrió el accidente, pero no informó ningún problema técnico en ese registro.

“No recibimos ningún mensaje solicitando ayuda del piloto”, indicó Man Ka-chai, investigador jefe de accidentes y seguridad de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong.

En la reconstrucción de la tragedia, los investigadores explicaron que el vehículo de seguridad estaba a cargo de patrullar la pista norte a lo largo de una carretera que se encontraba fuera de la valla de la pista. Operaba en su zona habitual y “definitivamente no invadió la pista”, subrayó Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de Hong Kong.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO