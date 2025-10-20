 imagen

Primer Encuentro del Programa Cebollitas en el Microestadio Delmi

El programa forma parte de las políticas impulsadas por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes, que promueven el deporte social y comunitario en toda la provincia.

Deportes

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se realizó el primer Encuentro de Fútbol del Programa Cebollitas en el Microestadio Delmi, con la participación de diez equipos de distintas zonas de la ciudad, que compartieron una jornada de integración y deporte.

Del Encuentro del programa Cebollitas que se desarrolló en el Microestadio Delmi partciparon equipos de Baby Fútbol conformados por chicos de entre 5 y 10 años, que representaron a las zonas norte, este, oeste, sur y sureste. Se disputaron partidos amistosos en un ambiente recreativo y de compañerismo.La actividad tuvo como objetivo fortalecer los lazos comunitarios, promover la práctica deportiva desde edades tempranas y fomentar los valores del respeto, el trabajo en equipo y la participación.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Víctor Cuéllar, quien destacó “Este programa tiene un valor social enorme. A través del deporte buscamos generar espacios de inclusión, aprendizaje y participación. Es fundamental que nuestros jóvenes crezcan en ámbitos saludables y con igualdad de oportunidades. Estos encuentros, donde participa toda la familia, se van a realizar por lo menos una vez al mes”.

El Programa Cebollitas forma parte de las políticas impulsadas por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes, que promueven el deporte social y comunitario en toda la provincia.

Desde el Gobierno de Salta, se continúa acompañando e impulsando políticas deportivas que fortalecen la inclusión, la participación y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en cada rincón del territorio salteño.

