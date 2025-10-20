Unos cinco mil DNI esperan para ser retirados en toda la Provincia

La titular del Registro Civil Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos informó sobre la cantidad de ejemplares de DNI que existen para que los ciudadanos puedan retirarlos.

Actualmente, existe una cantidad de aproximadamente 5 mil ejemplares distribuidos en toda la provincia, este número es fluctuante ya que todos los días se reciben lotes nuevos con ejemplares realizados en los operativos llevados adelante tiempo atrás en distintos puntos de la provincia.

Las mayores cantidades de ejemplares se concentran en las delegaciones y oficinas de los departamentos o municipios con más habitantes, como son Capital, San Martin, Orán, Tartagal, Metan y Cafayate.

Al respecto Ubiergo afirmó que “es importante recordar que al DNI se lo necesita actualizado para cualquier trámite de la vida cotidiana, para ir al escuela, para la atención en la salud pública y para los beneficios de la seguridad social entre otros trámites”.

Para fomentar la entrega de los ejemplares se reforzaran los horarios en las oficinas del organismo, en el interior y Capital de lunes a viernes.

El fin de semana la atención será de forma especial, el sábado 25 todas las oficinas atenderán de 8 a 13 horas. El domingo 26 se atenderá con entrega de DNI solamente en las delegaciones del interior y en las oficinas de sede central y CDR del Hiper Libertad en Capital.

A la vez que en sede central y en la CDR del Hiper Libertad este fin de semana se tomaran trámites de identificación de 8 a 13 horas.

Cabe destacar que el Registro Civil no emite constancia de perdida ni justificación alguna por no hacer el acto de sufragio.