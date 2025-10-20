 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Unos cinco mil DNI esperan para ser retirados en toda la Provincia

El número de ejemplares es fluctuante ya que por día llegan lotes de ejemplares y a la vez los ciudadanos pasan a retirar los trámites ya realizados. Desde el Registro Civil se dispondrán horarios especiales para la entrega de los mismos.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La titular del Registro Civil Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos informó sobre la cantidad de ejemplares de DNI que existen para que los ciudadanos puedan retirarlos. 

Actualmente, existe una cantidad de aproximadamente 5 mil ejemplares distribuidos en toda la provincia, este número es fluctuante ya que todos los días se reciben lotes nuevos con ejemplares realizados en los operativos llevados adelante tiempo atrás en distintos puntos de la provincia. 

Las mayores cantidades de ejemplares se concentran en las delegaciones y oficinas de los departamentos o municipios con más habitantes, como son Capital, San Martin, Orán, Tartagal, Metan y Cafayate. 

Al respecto Ubiergo afirmó que “es importante recordar que al DNI se lo necesita actualizado para cualquier trámite de la vida cotidiana, para ir al escuela, para la atención en la salud pública y para los beneficios de la seguridad social entre otros trámites”.

Para fomentar la entrega de los ejemplares se reforzaran los horarios en las oficinas del organismo, en el interior y Capital de lunes a viernes. 

El fin de semana la atención será de forma especial, el sábado 25 todas las oficinas atenderán de 8 a 13 horas. El domingo 26 se atenderá con entrega de DNI solamente en las delegaciones del interior y en las oficinas de sede central y CDR del Hiper Libertad en Capital. 

A la vez que en sede central y en la CDR del Hiper Libertad este fin de semana se tomaran trámites de identificación de 8 a 13 horas. 

Cabe destacar que el Registro Civil no emite constancia de perdida ni justificación alguna por no hacer el acto de sufragio.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO