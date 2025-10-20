 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Avanzan las obras de seguridad vial en las Ruta Nacional N° 51 y N° 68

Vialidad Nacional Salta continúa ejecutando obras que refuerzan la seguridad vial y el mantenimiento integral sobre las rutas nacionales. 

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales metálicos, ubicadas entre Río Ancho y Talapampa, y desde El Aybal hasta Campo Quijano. Estas intervenciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público interurbano, mediante la incorporación de plataformas elevadas y protegidas con defensas tipo Flexbeam.

Las nuevas dársenas para colectivos, construidas en ambos sentidos de circulación, permitirán ordenar el tránsito vehicular, mejorar la protección de peatones y pasajeros, y aportar mayor durabilidad a la calzada, evitando el deterioro de la carpeta asfáltica.

Es importante destacar que las reubicaciones de las dársenas y sus paradores fueron coordinadas en conjunto con la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta, priorizando aquellos puntos donde las necesidades resultaban más imperiosas para garantizar una mayor seguridad a los usuarios.

Estás tareas se ejecutan en distintos puntos de la provincia, alcanzando a los departamentos de La Viña, Coronel Moldes y Rosario de Lerma, e incluyendo a los municipios de El Carril, La Merced, Cerrillos, Salta y Campo Quijano.

Estas obras forman parte del plan de Vialidad Nacional para fortalecer la infraestructura vial en toda la provincia, promoviendo una movilidad más segura, ordenada y confiable para todos los usuarios.

