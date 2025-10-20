 imagen

El puerto de chalanas seguirá cerrado en Aguas Blancas tras la crecida del río Bermejo

La reciente controversia limítrofe por las dársenas construidas por Bolivia en el río Bermejo terminó en desolación.

Salta Hoy

20 / 10 / 2025

 

Una crecida inesperada del río arrastró las estructuras precarias de metal y madera. 

En Aguas Blancas, cientos de argentinos hicieron cola el sábado para regresar tras quedar varados. 

Muchos habían cruzado ilegalmente por el puerto de chalanas. 

La situación afectó gravemente las actividades económicas, especialmente para los bagayeros. 

Este domingo, el paisaje del río Bermejo era desolador, con una playa vacía y un futuro incierto para los comerciantes. 

 

