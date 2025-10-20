Duro golpe al robo automotor en Salta: 15 vehículos recuperados y 13 detenidos
En un importante operativo simultáneo en Salta Capital, Metán, Güemes y Embarcación, la Policía de Salta asestó un duro golpe a una red de robo automotor.
Salta Hoy
20 / 10 / 2025
Se logró el secuestro de quince vehículos con pedido judicial o adulterados, incluyendo camionetas, autos y motocicletas.
Trece personas, entre hombres y mujeres mayores de edad, fueron detenidas y puestas a disposición de las Fiscalías Penales.
Los procedimientos, se realizaron en talleres, domicilios y calles, con el objetivo de desarticular el circuito de reventa ilegal de vehículos y autopartes.
La investigación continúa para determinar la posible conexión entre los casos y el grado de participación de los sospechosos.
Los vehículos recuperados serán peritados para establecer su origen.