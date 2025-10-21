 imagen

Imputaron al hombre que escupió a la diputada Villamayor en la Legislatura

El hombre de 31 años fue imputado por el delito de obstrucción a la función pública tras agredir a la diputada provincial Socorro Villamayor en la explanada de la Legislatura. El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada.

21 / 10 / 2025

 

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 31 años como autor del delito de obstrucción a la función pública.

Tras la audiencia de imputación, se realizó una junta médica al acusado, para determinar si se encontraba en uso de sus facultades mentales. Luego, fue derivado al hospital Ragone para su compensación, y se dictaron medidas de seguridad de carácter provisorio.

El pasado 16 de octubre, una diputada provincial realizó una denuncia, por un hecho ocurrido en la explanada del edificio de la Legislatura Provincial, cuando ella se encontraba participando de una actividad dirigida al público.

Según relata, un hombre se acercó intempestivamente hacia ella, mientras profería agresiones verbales, le lanzó dos escupitajos e intentó retirarse del lugar, insultando a los presentes. El sospechoso fue demorado en el lugar.

 

