Niños judicializados: Piden donaciones y sponsors para un equipo de fútbol
Se trata de una iniciativa para la Escuela de Niñez Fútbol Club.
Salta Hoy
21 / 10 / 2025
“Uno de los objetivos es terminar con la estigmatización de esta población”, indicó la licenciada Florencia Coria, representante de la institución.
El Club ubicará su sede de Los Pinos y Los Geranios de Tres Cerritos y el equipo está compuesto por niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Coria indicó que el próximo proyecto del equipo es la participación en un torneo de fútbol mixto a realizarse en Misiones el próximo 6 y 7 de diciembre.
Los interesados en sponsorear o aportar al equipo de fútbol de niños judicializados pueden conectarse con el teléfono 387 5356576 o en el Instagram niñez.fc