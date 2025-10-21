Niños judicializados: Piden donaciones y sponsors para un equipo de fútbol

“Uno de los objetivos es terminar con la estigmatización de esta población”, indicó la licenciada Florencia Coria, representante de la institución.

El Club ubicará su sede de Los Pinos y Los Geranios de Tres Cerritos y el equipo está compuesto por niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Coria indicó que el próximo proyecto del equipo es la participación en un torneo de fútbol mixto a realizarse en Misiones el próximo 6 y 7 de diciembre.

Los interesados en sponsorear o aportar al equipo de fútbol de niños judicializados pueden conectarse con el teléfono 387 5356576 o en el Instagram niñez.fc



