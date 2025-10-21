Se arrojó al canal: Efectivos policiales y pescadores se unen en la búsqueda de un joven
Continúa el operativo de búsqueda de un joven que se arrojó este fin de semana al canal ubicado en la intersección de Tavella e Yrigoyen.
Salta Hoy
21 / 10 / 2025
VER GALERÍA
[Imagen ilustrativa]
La búsqueda comenzó el sábado a las 3 de la mañana, tras recibir el alerta dado a la policía, y teniendo en cuenta que bajó el caudal de agua.
Un hermano del desaparecido pidió ayuda a pescadores para encontrarlo.
Efectivos de la Lacustre y Fluvial del dique Cabra Corral, Rural y Ambiental, División Canes y efectivos de Subcomisaría El Sol, están participando en la búsqueda.
La familia pide ayuda y mantiene las esperanzas de hallarlo, mientras el operativo sigue en las inmediaciones del canal y del río Arenales.