Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se arrojó al canal: Efectivos policiales y pescadores se unen en la búsqueda de un joven

Continúa el operativo de búsqueda de un joven que se arrojó este fin de semana al canal ubicado en la intersección de Tavella e Yrigoyen.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

La búsqueda comenzó el sábado a las 3 de la mañana, tras recibir el alerta dado a la policía, y teniendo en cuenta que bajó el caudal de agua. 

Un hermano del desaparecido pidió ayuda a pescadores para encontrarlo. 

Efectivos de la Lacustre y Fluvial del dique Cabra Corral, Rural y Ambiental, División Canes y efectivos de Subcomisaría El Sol, están participando en la búsqueda. 

La familia pide ayuda y mantiene las esperanzas de hallarlo, mientras el operativo sigue en las inmediaciones del canal y del río Arenales.

 

