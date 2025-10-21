Se arrojó al canal: Efectivos policiales y pescadores se unen en la búsqueda de un joven

[Imagen ilustrativa]

La búsqueda comenzó el sábado a las 3 de la mañana, tras recibir el alerta dado a la policía, y teniendo en cuenta que bajó el caudal de agua.

Un hermano del desaparecido pidió ayuda a pescadores para encontrarlo.

Efectivos de la Lacustre y Fluvial del dique Cabra Corral, Rural y Ambiental, División Canes y efectivos de Subcomisaría El Sol, están participando en la búsqueda.

La familia pide ayuda y mantiene las esperanzas de hallarlo, mientras el operativo sigue en las inmediaciones del canal y del río Arenales.