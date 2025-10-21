Día de la Madre: Los comercios no vendieron como esperaban

Asi lo afirmó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Indicó que las bajas ventas se deben a la situación económica general y al crecimiento de la venta informal.

Mencionó que el 50 por ciento del valor de un ticket está compuesto por los impuestos nacionales, provinciales y municipales que deben pagar los comercios.

“Tenemos montos elevadísimos en alquileres y electricidad, lo que nos convierte en un sector de competencia imposible”, reiteró Herrera.