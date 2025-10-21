Día de la Madre: Los comercios no vendieron como esperaban
Había mucha gente en la calle, pero el ticket promedio fue de 40 mil pesos y con esta cifra no cumplió con las expectativas.
21 / 10 / 2025
Asi lo afirmó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.
Indicó que las bajas ventas se deben a la situación económica general y al crecimiento de la venta informal.
Mencionó que el 50 por ciento del valor de un ticket está compuesto por los impuestos nacionales, provinciales y municipales que deben pagar los comercios.
“Tenemos montos elevadísimos en alquileres y electricidad, lo que nos convierte en un sector de competencia imposible”, reiteró Herrera.