 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Sergio Leavy: “Argentina se está arrodillado ante Donald Trump”

El candidato a senador nacional Sergio “Oso” Leavy visitó esta mañana Radio Salta y defendió su carrera política: “Siempre estuve en la misma vereda, es decir la del kirchnerismo y soy el único que resiste cualquier archivo”, expresó.

Salta Hoy

21 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Reiteró su críticas a las políticas del gobierno nacional, “se preocupa por el dólar pero no en la creación de empleo o la resolución de los problemas de los discapacitados”, indicó.

Leavy le respondió además al interventor del PJ salteño, Sergio Berni quien había asegurado por Radio Salta que Leavy era funcional al saencismo: . “Estos porteños sólo quieren confundir a la gente”, manifestó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO