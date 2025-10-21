Sergio Leavy: “Argentina se está arrodillado ante Donald Trump”

Reiteró su críticas a las políticas del gobierno nacional, “se preocupa por el dólar pero no en la creación de empleo o la resolución de los problemas de los discapacitados”, indicó.

Leavy le respondió además al interventor del PJ salteño, Sergio Berni quien había asegurado por Radio Salta que Leavy era funcional al saencismo: . “Estos porteños sólo quieren confundir a la gente”, manifestó.