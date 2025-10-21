Sergio Leavy: “Argentina se está arrodillado ante Donald Trump”
El candidato a senador nacional Sergio “Oso” Leavy visitó esta mañana Radio Salta y defendió su carrera política: “Siempre estuve en la misma vereda, es decir la del kirchnerismo y soy el único que resiste cualquier archivo”, expresó.
Reiteró su críticas a las políticas del gobierno nacional, “se preocupa por el dólar pero no en la creación de empleo o la resolución de los problemas de los discapacitados”, indicó.
Leavy le respondió además al interventor del PJ salteño, Sergio Berni quien había asegurado por Radio Salta que Leavy era funcional al saencismo: . “Estos porteños sólo quieren confundir a la gente”, manifestó.