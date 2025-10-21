Cáncer de mama: En Salta hay más diagnósticos pero menos muertes

La dra Camila Miranda, es mastóloga del Hospital Público Materno Infantil y habló esta mañana con Radio Salta en el marco del mes “ rosa” por la prevención del cáncer de mama.

Explicó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el nosocomio realizó 155 nuevos diagnósticos de tumores mamarios, siendo 151 cáncer de mama.

“El diagnóstico temprano permite realizar el tratamiento a tiempo”, dijo.

Aclaró que las cifras que están a tope de muertes en Salta por cáncer corresponde al de cuello uterino.

Miranda recordó la importancia de la realización de la mamografía una vez por año a partir de los 40.

“Las personas que tengan familiares directos con este tipo de cáncer deben anticipar la realización de los estudios”, indicó la mastóloga.