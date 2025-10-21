 imagen

Cáncer de mama: En Salta hay más diagnósticos pero menos muertes

La buena nueva se debe a los diagnósticos temprano, según es la lectura que hacen los especialistas.

La dra Camila Miranda, es mastóloga del Hospital Público Materno Infantil y habló esta mañana con Radio Salta en el marco del mes “ rosa” por la prevención del cáncer de mama. 

Explicó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el nosocomio  realizó 155 nuevos diagnósticos de tumores mamarios, siendo 151 cáncer de mama. 

“El diagnóstico temprano permite realizar el tratamiento a tiempo”, dijo.

Aclaró que las cifras que están a tope de muertes en Salta por cáncer corresponde al de cuello uterino.

Miranda recordó la importancia de la realización de la mamografía una vez por año a partir de los 40. 

“Las personas que tengan familiares directos con este tipo  de cáncer deben anticipar la realización de los estudios”, indicó la mastóloga.

 

