Cáncer de mama: En Salta hay más diagnósticos pero menos muertes
La buena nueva se debe a los diagnósticos temprano, según es la lectura que hacen los especialistas.
Salta Hoy
21 / 10 / 2025
La dra Camila Miranda, es mastóloga del Hospital Público Materno Infantil y habló esta mañana con Radio Salta en el marco del mes “ rosa” por la prevención del cáncer de mama.
Explicó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el nosocomio realizó 155 nuevos diagnósticos de tumores mamarios, siendo 151 cáncer de mama.
“El diagnóstico temprano permite realizar el tratamiento a tiempo”, dijo.
Aclaró que las cifras que están a tope de muertes en Salta por cáncer corresponde al de cuello uterino.
Miranda recordó la importancia de la realización de la mamografía una vez por año a partir de los 40.
“Las personas que tengan familiares directos con este tipo de cáncer deben anticipar la realización de los estudios”, indicó la mastóloga.