Efectuaron obras de hormigonado en Catamarca al 600 y en Acevedo al 100

La Municipalidad continúa con diversas obras en la ciudad con el fin de brindar lugares seguros para el esparcimiento y la recreación de los vecinos, y para una mejor circulación vehicular.

En el Paseo de la Familia, ubicado en la calle Catamarca entre San Luis y La Rioja, se está desarrollando un proyecto que incluye equipamiento urbano como bancos, luminarias y parquización.

En este caso, la obra se encuentra en desarrollo y tiene como objetivo crear un espacio seguro y de encuentro para los vecinos de la ciudad.

Además, dentro del proyecto de intervenciones plásticas y murales en espacios de la ciudad de Salta, en la pared externa del estadio de Juventud se pintó un mural de 720 m2. La obra estuvo a cargo del artista plástico y diseñador gráfico, Fernando Dix, quien plasmó un recorrido por momentos históricos de los inicios del Centro Juventud Antoniana.

En tanto que, en Villa Soledad, más precisamente en la intersección de las calles Manuela G. de Todd y Acevedo, se efectuó la construcción de la nueva calzada en el sector de la ochava para permitir un mejor flujo vehicular.

En ambos frentes de obra, se colocó el nuevo hormigón por lo que se solicita a los peatones y conductores respetar el tiempo de fraguado, el cual será de 20 días aproximadamente, evitando así daños o deformaciones en las obras.